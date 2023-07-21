台北市公車友善心運動已邁入第16年，今年活動主題著重於公車無障礙服務，友善照顧輪椅族、推嬰兒車、視障族群及其他行動不便乘客等，透過友善的關懷與親切的服務，讓特殊需求乘客及一般乘客皆可以放心搭乘。公運處21日上午舉行記者會，除了邀請公車駕駛分享暖心故事外，也運用新型電動公車展示「輪椅族上下車SOP」，示範正確服務特殊需求乘客的乘車流程，以降低事故發生。

台北市內公車每日營運高達2萬5千班次，平均每日載客近110萬人次，駕駛每天服務約300名乘客，龐大的運輸需求考驗著每位駕駛的服務品質。公運處以及民間基金會為了感謝優質公車駕駛，並讓民眾認識駕駛工作的辛勤，今年的友善心運動規畫一系列活動，包含人氣駕駛票選活動、安心運轉 幸福無礙網路活動。

公運處表示，未來也會舉行安全友善公車進校宣導活動，針對台北市學生及特教學生介紹低地板公車舉辦教育活動，透過進行安全及禮貌乘客守則，教導孩子了解、等車及乘車時需注意的安全、如何使用車內安全配備、學習駕駛友善對身心障礙者的正確行為、並且了解公車上有哪些針對身心障礙者的友善設計等教育面。

公運處表示，12月也將舉行優良駕駛頒獎典禮，向優良駕駛致上最高敬意。在指導單位台北市政府交通局、台北市公共運輸處、主辦單位台北市公車聯營管理委員會、台北市公共汽車客運商業同業公會及承辦單位靖娟兒童安全文教基金會的共同經營下，未來也會持續舉辦相關公車友善心活動。