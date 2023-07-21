一名家長在網上爆料，自己就讀高雄三民區準公托幼兒園的女兒遭到不當管教，且不只1名學童受虐，該名教師除了敲幼童頭部外，還拿書巴幼童的頭、用腳踢頭、拿藤條拍打等荒唐行徑。高市教育局21日表示，經調查發現該教保服務人員確有不當對待幼生等違法行為，送認定委員會決議裁處行為人3萬6000元罰鍰，並應接受12小時幼兒輔導管教及情緒管理課程；此外，幼兒園負責人也遭裁罰3萬6000元罰鍰。

家長表示，自己女兒在幼稚園被特定老師不當管教，後來他從園方提供當天監視器「拍攝得到」的畫面中，發現女兒有被該名老師敲頭畫面，而其他學生則被該名老師拿書本巴頭、踢頭、丟書包、拿類似籐條狀的物品拍打午休中的學生。

教育局表示，經檢視5月24日至5月26日監視器畫面，並訪談幼生家長及涉案教保服務人員，發現該教保服務人員確有不當對待幼生等違法行為。該名教保服務人員於事發後已遭解聘，另經教育局送認定委員會決議裁處行為人3萬6000元罰鍰，並應接受12小時幼兒輔導管教及情緒管理課程；此外，同時裁罰幼兒園負責人3萬6000元罰鍰。