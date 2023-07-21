2024總統大選藍綠白相爭，其中民眾黨參選人柯文哲因批判藍綠獲得不少年輕人支持。但媒體人羅旺哲認為，柯文哲對藍綠而言就是一塊肥肉，並分析藍綠背後盤算。

柯文哲參選總統後，其言行也成外界關注重點，而柯文哲心直口快的個性，也的確讓他不時失言，包括日前北流太監說、台灣加入CPTPP困難等，成藍、攻擊的選舉議題。羅旺哲今（21）日在臉書提到，柯文哲對藍、綠來說就是一塊肥肉，在此時夾擊柯，藍綠各有盤算。

羅旺哲進一步解釋，綠營看上柯年輕支持度超高，開始操作「標籤化」柯粉，要把「年輕人不等於挺柯」的氣氛渲染，直接二分法，形塑「挺柯等於丟臉」的感覺，讓年輕人轉投民進黨。藍營則看上民眾黨有不少泛藍支持者支持柯，所以極力拉回來，甚至希望「以戰逼和」，讓民眾黨低頭。

民眾黨若要突破藍綠，羅旺哲說除了柯文哲必須先調整情緒外，全黨能不能做出有力反擊，將會決定被夾殺下的命運，究竟是越來越強還是越來越弱。羅旺哲強調，有時危機就是轉機；選舉，被攻擊會比被邊緣來得好。