台南本土登革熱病例數累計431例，昨天更創下單日34例確診新高紀錄，連日雖針對疫情熱區展開化學防治，但噴完藥就遇雨，防疫成果打折，雨後易積水也讓工地一不小心就孳生病媒蚊。市長黃偉哲今天親率聯合稽查小組到北區建築工地稽查，巡檢有無積水及病媒蚊，要求業者務必做好孳清等防治登革熱工作。

針對登革熱疫情，防疫人員持續展開化學防治，好不容易有成效，結果本周以來午後就雷陣雨，以疫情熱區仁德區成功里來說，19日才盼來歸零，結果昨天一口氣增6例，讓里長鄭晴而苦嘆，真的很無奈。

因應登革熱疫情擴散及近日接連下起陣雨，黃偉哲今天上午率工務局、環保局、衛生局組成的聯合稽查小組，前往北區立人段集合住宅新建案，進行施工中建築物的稽查工作，他逐一針對地下室、電梯機坑、消防蓄水池及四周水溝等易積水區域重點巡檢，今天稽查下來並未察覺陽性孳生源及積水情形。

「登革熱防治，人人有責」，黃偉哲強調，建築工地多處設施遇下雨易積水，常被業者忽略，要求工地業者做好防治工作，市府會不定期地到工地進行稽查，一旦發現病媒蚊，就當場開罰，並勒令停工1周，直到做好工地環境衛生，才會准予復工，呼籲業者千萬不要以身試法，也不要挑戰市府執行公權力及防治登革熱的決心。

工務局強調，建築工地若經查獲陽性孳生源或孳生病媒蚊，將依《建築法》第58條妨礙公共衛生規定，勒令停工1周，市府也會隨時派員到工地監督確實做好環境孳清，防止登革熱病媒蚊生長。