2024年總統大選將近，「藍白合」議題盛囂塵上，《三立新聞》日前引用某位聲音經過變造人士的說法，「獨家報導」民眾黨主席柯文哲已經和國民黨主席朱立倫通話、也和祕書長黃健庭見過面，談藍白合議題，引發民眾黨不滿，柯文哲競選總部總幹事黃珊珊及民眾黨幹部將於今（21）日下午到台北地檢署控告《三立新聞》加重誹謗罪，並提告民事侵權行為損害賠償。

《三立新聞》日前引用某位聲音經過變造人士的說法，「獨家報導」民眾黨主席柯文哲已經和國民黨主席朱立倫通話、也和祕書長黃健庭見過面，談藍白合議題，民眾黨駁斥「內容子虛烏有」。

柯辦總幹事黃珊珊並於臉書PO文，指《三立新聞》是惡意媒體，惡意潑髒水，捏造不實消息，造謠中傷，並提4點澄清，並表示21日將正式提告。

黃珊珊說，1、民眾黨主席沒有與國民黨主席通電話，更不可能有所謂朱立倫組閣說；媒體未經查證，引用不知名、不露險人士子虛烏有談話，有違媒體公正報導立場。

2、民眾黨一貫立場很清楚，合作是基於「理念、政策」，絕對不是權位分贓。

3、下架貪腐民進黨，是台灣超過65％選民的心聲，但台灣民眾要看到的是，打破藍綠、團結台灣向前行。

4、民眾黨有自己的主體性，絕不會走密室政治、宮廷政治的回頭路。

民眾黨也發出採訪通知，表示將於21日下午到台北地檢署控告《三立新聞》涉犯《刑法》加重誹謗罪嫌，並提起民事侵權行為損害賠償，出席人員，包括黃珊珊、民眾黨副祕書長許甫、柯文哲競選總部副總幹事暨發言人陳智菡。