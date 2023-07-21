不少人為便秘所困擾，許多人想透過大腸水療來排毒養生、清除糞便，但大腸直腸科醫師陳威佑表示，大腸水療的風險可能大於正面效果，例如增加毒素進入體內循環的機會，甚至可能造成腸穿孔等疾病的風險。

陳威佑在其臉書表示，大腸水療俗稱「洗腸」，透過細長的管子進入直腸，使用與接近人體的溫水來沖洗大腸，藉此刺激腸道蠕動、順利排出糞便。此過程看似合理，但臨床上的風險可能大於正面效果。

他並表示，很多人稱，進行大腸水療時可看到糞便隨著水流出體外，因此深信水療可以解便秘，但事實上，目前無文獻證實大腸水療可改善便秘，刊登於《大腸疾病》期刊《Colorectal Disease》的研究發現，大腸水療會將直腸附近的固體糞便分解成細小的糞便，或讓糞便形成懸浮液體，反而增加細菌、毒素進入體內循環的機會。

此外，《Family Practice》期刊上的研究指出，做完大腸水療後可能會有腹脹、胃痛、腹瀉、噁心、脫水等副作用，並增加腸穿孔的風險。

他表示，絕大多數的人都不需要做大腸水療。由於腸道本身即有清潔功能，民眾平時只要多攝取纖維、增加飲水量，無需刻意清洗結腸，糞便即會隨著腸道蠕動自然排出。常飽受便秘之苦的人，應先就醫檢查，釐清原因後再進行治療，才能有效改善便秘困擾。