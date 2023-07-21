米蘭昆德拉於《米蘭昆德拉：從玩笑到無謂的盛宴》中的身影。（佳映娛樂提供）

文學大師米蘭昆德拉7月11日於法國巴黎的家中辭世，享耆壽94歲。大師生涯唯一1部以他為主題的紀錄片《米蘭昆德拉：從玩笑到無謂的盛宴》，甫於1個月前的6月初在台上映，為了讓向隅的觀眾重新把握欽慕大師風采的機會，該片將於7月21日起在光點台北電影館限定獨家重映，喜愛昆德拉的讀者切勿錯過在大銀幕緬懷大師的最後時刻。

米蘭昆德拉以《玩笑》、《生活在他方》、《賦別曲》、《笑忘書》等作品奠定文壇地位，1984年的作品《生命中不能承受之輕》，尤其被視為他文學生涯中最受讚譽也最暢銷的巔峰之作，並被改編拍成電影《布拉格的春天》。然而由於改編電影所受到的全球矚目令他不耐，以及外界對他各種政治化和標籤化的解讀讓他感到厭煩，米蘭昆德拉早在1985年之後，就已不再接受採訪，也不想被大眾媒體關注。

儘管深居簡出的米蘭昆德拉不願受訪，但紀錄片導演米洛斯拉夫‧施米德馬耶導演在《米蘭昆德拉：從玩笑到無謂的盛宴》片中，不僅找到了昆德拉過去還願意受訪時所曾留下的珍貴片段，並在昆德拉的夫人薇拉代為牽線之下，找到了多位熟識昆德拉的導演、劇作家、出版商、文學史家、編劇、記者等各界人士受訪。如今大師辭世，這部電影所完成的紀錄更顯珍貴。喜愛昆德拉的讀者不僅可以在片中看到昆德拉在生命中不同時期的影像和發言，透過不同受訪者的角度一瞥大師所在乎的和反對的，更可在看過電影之後以更深刻的理解，回頭重讀大師的文學作品，畢竟那才是米蘭昆德拉所留給世人的無價瑰寶。

米蘭昆德拉在1983年就曾表示：「我畢生的野心就是結合最嚴肅的疑問與最輕浮的形式。一旦將瑣碎的形式與認真的主題結合在一起，我們所擦脂抹粉的真相就立即現出原形（不論是在我們的臥室中或是偉大的歷史舞台上所演出的）。我們就是這樣體現了生命中不能承受之輕。」

昆德拉說，他的書名其實都可以任意互相對調：「我的每一本小說都可以叫做《生命中不能承受之輕》、《玩笑》或是《可笑的愛》。這些書名反映了少數那些讓我為之神迷的主題，它們不僅定義了我，不幸的是，也限制了我。除了這些主題之外，我沒有任何其他好說或好寫的。」而曾經在流亡期間為了謀生而匿名寫過星座專欄的米蘭昆德拉，如今已成為文學史浩瀚銀河中不朽的那顆星，把一生活成一場無謂的盛宴，留下永久流傳的笑忘書。