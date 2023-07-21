交通新制上路，民眾檢舉違規停車項目新增三項，對運輸業影響巨大，今（21）日下午貨運業工會和多元計程車工會將赴交通部抗議。不過也有相關工會不走街頭路線，台北市計程車工會就表示接下來希望和朝野立委陳情，希望盡快進入修法程序，不要讓人車繼續對立。

北市計程車工會發言人李威爾和北市計程車駕駛員職業工會秘書彭芝園今日上午發了一段16分鐘的影片，說明今日小黃工會為何不上街。李威爾表示，7月1日之後《道路交通管理處罰條例》第7之1條的18項檢舉，民眾可檢舉項目增加3樣，包括路口十公尺停車、公車站牌前後十公尺停車以及併排停車，對計程車產業影響很大。以前違停只要罰錢了事，現在是違規1次記1點，只要1年記滿12點就吊扣駕照2個月。

李威爾表示，很多計程車司機認為工會何不上街？但問題是《道路交通管理處罰條例》是法律，是母法，不是管理細則，因此不是任何一個機關例如交通部想改就可以改，而是要立法院三讀通過，又有兩種辦法：第一種是立法委員提案修改 送到立法院交通委員會，這樣最快；另一種是相關主管機關如交通部提案送行政院，再送立法院三讀修改，會非常久，快的話也要兩三年。

李威爾表示，現在工會的困境是，《道路交通管理處罰條例》的法律位階沒有辦法透過對單一機關例如交通部的抗議去修改。而且違規記點新制影響的不只計程車，而是所有汽機車，但是對計程車和貨運影響最大。職業駕駛們也願意守法，但台灣的道路設計讓人守不了法！貨運業一次停車可能要15分鐘甚至半小時，卻缺乏停車格；計程車可以停個30秒就走，但是要計程車有停車格也是不實際， 以台北市酒店林立的林森北路而言，有可能不併排停車嗎？可能去闢一百個計程車停車格嗎？

彭芝園表示，交通部也知道執行有困難，但此事的執行機關是警政署。現在最快辦法就是找國民黨、民進黨、民眾黨立委提案修法，計程車工會希望聯合貨運業、遊覽業、快遞等所有運輸業向立委陳情，趕快進入修法階段。

李威爾對本報表示，北市計程車工會今天沒有要上街，而是要讓三黨立委了解他們修法的後果，不完整的配套影響有多大。現在臉書上很多行人傳車子不守規則的影片，很多駕駛也傳行人不守規則的影片，社會如此對立，到底誰要解決？

李威爾表示，北市計程車工會一定會在選舉之前有動作，一定會聯合所有運輸業，去找更高的層級處理此事。