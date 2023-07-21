桃竹竹苗區域治理平台會議今年新增16項合作議題，聚焦環保、觀光、交通、文化等主題。（邱立雅攝）

桃竹竹苗區域治理平台第6次會議21在新竹縣政府舉辦，桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安以及苗栗縣長鍾東錦均親自出席，會中一共提出16項提案，另提出兩項臨時動議，包括桃竹竹客運停駛困境，4首長強烈要求公路總局負起主觀機關責任讓公車繼續行駛，另外新竹縣也針對近期水汙染事件與桃園市達成合作協議。

桃竹竹苗區域治理平台會議歷年來合作議題共27案，其中21案解除列管、另6案列管中，21日當天新增16項提案，包括桃園市7案、苗栗4案、竹縣3案以及竹市2案，內容多圍繞交通、觀光、垃圾處理及文化主題。

此次新竹縣政府提出兩項臨時動議，包括由交旅處提出的建請中央就桃竹竹苗地區公路客運路線許可證屆期1案，應負其路線主管機關權責。高虹安指出，去年3月及5月，新竹客運、苗栗客運共分別就一共75條路線，向公路總局申請不續營，影響民眾高達1000萬旅次，大幅衝擊4縣市使用客運公車的民眾。

另一項臨時動議為環保局提出鳳山溪、牛欄河沿岸跨流域工廠汙染治理合作。楊文科指出，關西鎮的牛欄河上游屬桃園市龍潭，且兩岸有許多工廠，已跟桃園市達成協議，作為區域聯防必要手段程序來遏止水汙染，未來跟竹市苗縣也將加入共同決議平台。

高虹安則表示，目前頭前溪設置AIoT互聯網做為河川汙染聯防，未來擴大到桃園、苗栗，一起加入河川汙染聯防互聯網平台，成為區域合作治理典範案例。另外，外界關心的TPASS，高虹安表示正在審查中。