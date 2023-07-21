恆生科技股指數暫漲1.09%，快手漲4.8%，商湯漲4.7%，表現最佳。比亞迪電子跌2.3%，金山軟件跌2.1%，跌幅最大。

汽車股表現疲弱，小鵬、比亞迪、吉利全面走跌。特斯拉因降價導致上季利潤大減，且執行長馬斯克表明，為了衝刺銷量，可能繼續調降價格。特斯拉隔夜股價重挫9.7%。

生科股普遍走高，生技股指數勁揚3%。

台積電上季獲利大減且二度下修全年營收預測，中芯國際暫跌0.6%，稍早前一度跌逾2%。