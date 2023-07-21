恆生科技股指數暫漲1.09%，快手漲4.8%，商湯漲4.7%，表現最佳。比亞迪電子跌2.3%，金山軟件跌2.1%，跌幅最大。
汽車股表現疲弱，小鵬、比亞迪、吉利全面走跌。特斯拉因降價導致上季利潤大減，且執行長馬斯克表明，為了衝刺銷量，可能繼續調降價格。特斯拉隔夜股價重挫9.7%。
生科股普遍走高，生技股指數勁揚3%。
台積電上季獲利大減且二度下修全年營收預測，中芯國際暫跌0.6%，稍早前一度跌逾2%。
受特斯拉、網飛、台積電ADR大跌拖累，隔夜美股那斯達克指數和費城半導體指數雙雙重挫，但周五香港恆生指數在連跌3天、跌掉485點後反彈，盤中暫漲0.7%，為19064.85點，收復萬九大關。國企股(H股)漲0.77%，報6413.40點。
恆生科技股指數暫漲1.09%，快手漲4.8%，商湯漲4.7%，表現最佳。比亞迪電子跌2.3%，金山軟件跌2.1%，跌幅最大。
汽車股表現疲弱，小鵬、比亞迪、吉利全面走跌。特斯拉因降價導致上季利潤大減，且執行長馬斯克表明，為了衝刺銷量，可能繼續調降價格。特斯拉隔夜股價重挫9.7%。
生科股普遍走高，生技股指數勁揚3%。
台積電上季獲利大減且二度下修全年營收預測，中芯國際暫跌0.6%，稍早前一度跌逾2%。
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