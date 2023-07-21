南非下個月將舉行金磚五國（BRICS）峰會。南非金磚五國無任所大使蘇克拉爾今天表示，全球已有22個國家申請加入金磚國家，且有更多國家對加入表示興趣。

法新社報導，金磚五國是一定義鬆散的組織，自詡是制衡西方經濟主宰的力量，名稱集巴西（Brazil）、俄羅斯（Russia）、印度（India）、中國（China）和南非（South Africa）5國的英文字首而成。金磚五國已表示對吸納更多成員持開放態度。

南非駐亞洲和金磚五國無任所大使蘇克拉爾（Anil Sooklal）在約翰尼斯堡對媒體說：「已有22國正式與金磚五國接洽，希望成為正式成員；另有22國非正式地詢問加入事宜」。

蘇克拉爾指伊朗、阿根廷、孟加拉和沙烏地阿拉伯等均為已表達有興趣加入的國家。

蘇克拉爾表示，人們對金磚國家興趣日增並非新事，但反映人們對金磚五國近15年來所奮鬥的事務有信心。

蘇克拉爾說，金磚國家不僅是「試圖改變全球政治風貌的一股力量，也正在改變當前全球經濟領域的事務」。

蘇克拉爾告訴法新社：「當前的全球架構仍然不平等，開發中國家持續被邊緣化、被少數霸權支配。我們不要這樣的世界，要的是一個我們的聲音被聽見的世界」。

南非將於8月22至24日在約翰尼斯堡主辦今年的金磚五國峰會，已有69國受邀參與，包括所有非洲國家。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）之前提出盼今年能與會，但目前尚未確定。

蘇克拉爾說：「金磚國家是採共識決的實體，不是南非說了算，這必須協商」他並說南非外長潘道爾（Naledi Pandor）「正忙於相關程序」。

根據峰會官網指出，金磚國家組織2009年正式成立，目前國內生產總值（GDP）占全球的23%，人口占世界的42%。（實習編譯：吳辰君/核稿：陳亦偉）