前立委黃國昌發起「716公平正義救台灣」凱道遊行，卻被新北市議員張錦豪踢爆，黃位於汐止的住宅是在山坡地的「超級違建」，侵占國有地79平方公尺，國產署要求黃必須在1個月內騰空返還，並繳納違約金；新北市政府表示，限期1個月未改善，最高罰30萬元；目前尚未收到國產署要求代履行拆除公文。

工務局表示，關於汐止水源街2段一處民宅公寓後側鐵皮屋違建，經調閱相關圖資判斷應屬2009年6月25日以前的既存違建，目前拍照列管，非屬優先拆除類組，除非主管機關要請拆除大隊優先處理，市府後續會依違章建築相關規定處理。

對於國產署要求黃國昌限期一個月拆除侵占國有地建物，如黃不自拆，拆除大隊副總工程司林奕佐表示，國產署如請拆除大隊代拆，我們就會代為履行，排除公有地上的占用，但目前尚未收到國產署要求代履行的公文。

至於菜園畸零地變成停車場部分，交通局13日已發函給黃國昌，要求若有作停車場需求，應於15日內向交通局申請設置許可。黃14日回函表示，163地號為既成道路，另162號土地已租予他人使用，已轉知承租人須依規定辦理，否則將依約收回土地。

交通局表示，若29日限期屆滿，尚未收到該土地申設臨時路外停車場的申請書並仍作停車場使用，將逕移請土地管理機關依法續處。