國民黨總統參選人侯友宜近日民調低迷，引來黨內基層焦慮。21日侯接受資深媒體人董智森專訪，侯喊出「我是一個出世平凡的孩子，菜市仔的囡仔，人民的痛苦需要平民總統解決」。而過去侯友宜在警界升遷迅速，曾受到前總統陳水扁的提拔，加上陳水扁也是以「平民總統」自居，就連董智森也在專訪中提及侯與陳水扁過往，侯友宜也感恩陳水扁提拔，突然提親扁過往引起注意。

侯友宜今接受專訪，一開始提起他擔任警察時，破案的毅力堅定，可以在歹徒房外守三天三夜，甚至被歹徒拿槍抵著頭，也要奮力一搏。侯說，選舉就像在抓歹徒過程一樣，剛開始配備比歹徒還輸，但用永不放棄的精神，「我要抓就抓的到」。

侯說，警察是跟民眾完全融在一起的職業，犯罪跟生活息息相關，過去他都在第一線看，不管是命案、綁架或強盜案，他完全可以感受受害者之痛，也因為有感同被害者的痛苦，所以每次辦案都可以破。

侯接著感性地說，「我是一個出世很平凡的孩子，讀書也不是很厲害，菜市仔的囡仔，我當警察畢業以後就除暴安良，所以每天跟人民在一起」。侯接著喊出，「未來我當總統就是一個平民總統出身，最平凡的人也是最能貼近民意的人」，做市長也是跑基層，傾聽里長、市民，把小事解決就是完成一件大事，人民的痛苦需要平民總統來解決。

董聽到「平民總統」後，突然回憶起過往侯友宜與阿扁的過往，表示阿扁當總統時，特別欣賞侯友宜，當時要讓警察菁英入黨，包括侯友宜警界同學李秋明、已過世的警界人士吳正吉都被吸收，但陳水扁找了10個人，只有一個人堅持不入黨，就是侯友宜。

兩人甚至在廣告時間閒聊陳水扁當時嚴正掃黑掃黃，侯友宜就是執行方，但之後就被民進黨污衊加入黨，侯也不想辯解，「我也不以為意，這個都是過程，人家（陳水扁）看重我們都心存感恩。」

後來提到恢復特偵組，兩人又再度回憶起特偵組是陳水扁任內成立，而侯友宜日前喊出要恢復特偵組，侯補充，由最高檢察署成立的單一特偵組容易陷入關說疑雲，所以未來成立的是「專案特偵組」，成員並不是只有最高檢察署，而是依專案跟各地檢察署合作，絕對不能讓權貴關說，專案完成就解散，直到下一個專案再另行集結。