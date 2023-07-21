南非第一大城約翰尼斯堡（Johannesburg）市中心19日發生重大公安事故，一條主要幹道疑似發生地下瓦斯管線外洩，引起爆炸，造成道路裂開坍塌，多輛汽車被震飛，有1人在送醫後不幸死亡，另外48人則分別受到輕重傷。

根據BBC、南非媒體News 24報導，這起氣爆事件發生在當地時間19日傍晚，目擊者表示，當時感覺到腳底下的地面搖晃，然後一聲巨響，整條馬路跟著裂開。從現場畫面可以看到，交通要道布里街（Bree Street）被爆炸的威力震得四分五裂，停放在路旁的多輛汽車、計程車被炸到翻覆、車窗碎裂，現場一片狼藉。

At least one person was killed and dozens injured after an explosion hit Johannesburg's central business district, toppling minibus taxis, creating a crack in the road and sending pedestrians running away from the blast. The cause of the explosion has not yet been confirmed pic.twitter.com/7LOugWZcHc — Reuters (@Reuters) July 21, 2023

In Johannesburg, South Africa, a gas pipeline explosion under a main road left 41 injured. The cause of the explosion remains unclear. Just further confirmation of my School Boys' Theory of History: It's just one damn thing after another.pic.twitter.com/THQz4ve9li — Steve Hanke (@steve_hanke) July 20, 2023

由於氣爆地點剛好位於約翰尼斯堡最繁忙的地區之一，事發後當局緊急下令疏散附近所有居民，並封鎖周邊多條街道，中斷電力供應。不幸的是，消防人員抵達現場時發現了1名死者，另外還有48人分別身受輕重傷。

供應天然氣的Egoli Gas公司否認因管線外洩，引發氣爆，不過住在附近的民眾表示，事發當下可以聞到濃濃的瓦斯味，他們也出現頭痛、胸悶、呼吸困難等反應。當局最新調查指出，疑似雨水系統中混和了甲烷、天然氣和商業天然氣的氣體起火，導致這起爆炸，但具體原因仍有待進一步調查。