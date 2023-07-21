南非第一大城約翰尼斯堡（Johannesburg）市中心19日發生重大公安事故，一條主要幹道疑似發生地下瓦斯管線外洩，引起爆炸，造成道路裂開坍塌，多輛汽車被震飛，有1人在送醫後不幸死亡，另外48人則分別受到輕重傷。
根據BBC、南非媒體News 24報導，這起氣爆事件發生在當地時間19日傍晚，目擊者表示，當時感覺到腳底下的地面搖晃，然後一聲巨響，整條馬路跟著裂開。從現場畫面可以看到，交通要道布里街（Bree Street）被爆炸的威力震得四分五裂，停放在路旁的多輛汽車、計程車被炸到翻覆、車窗碎裂，現場一片狼藉。
由於氣爆地點剛好位於約翰尼斯堡最繁忙的地區之一，事發後當局緊急下令疏散附近所有居民，並封鎖周邊多條街道，中斷電力供應。不幸的是，消防人員抵達現場時發現了1名死者，另外還有48人分別身受輕重傷。
供應天然氣的Egoli Gas公司否認因管線外洩，引發氣爆，不過住在附近的民眾表示，事發當下可以聞到濃濃的瓦斯味，他們也出現頭痛、胸悶、呼吸困難等反應。當局最新調查指出，疑似雨水系統中混和了甲烷、天然氣和商業天然氣的氣體起火，導致這起爆炸，但具體原因仍有待進一步調查。
文章來源：DEVELOPING | Joburg explosion: City identifies three possible causes for blast, no need to evacuate
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