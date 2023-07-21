新北市板橋區昨（20）日發生工安意外，冷氣維修裝設不慎從17樓掉落，不幸砸中當時正在等公車的22歲黃女大生，後經送醫搶救宣告傷重不治。對此，高雄市議員湯詠瑜表示，大樓施工意外新聞屢見不鮮，足見施工安全的訓練與意識仍須持續加強與落實，否則再多裁罰也無法挽回遺憾。

湯詠瑜今早呼籲，高雄市政府發函各大樓管委會啟動專案稽查，建議高市府須防患未然。她建議，高雄市政府發函各大樓管委會，促請注意規約及區權會決議，重新檢視有關外牆施工的規範，並對進行中之工程嚴加要求工安。

另，湯詠瑜也認為應加開「冷氣安裝職訓課程」，並評估執行「冷氣安裝專案檢查」，督促提醒業者落實作業安全規定，就進行中之外牆工程，須注意是否依職業安全衛生法、營造安全衛生設施標準施工，尤其針對冷氣部分，是否依「冷氣裝修安全作業指引」規定。

湯詠瑜最後表示，昨日憾事發生，是因為施工人員未遵循施工安全相關規範所致，新北市府將予開罰。她對此強調，工人施工前預先檢視搬運區域環境、清空搬運路線障礙物，並將冷氣機以適當措施固定，避免此類意外憾事再次發生。