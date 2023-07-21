巴西航空工業公司（Embraer）及其從事城市交通業務的子公司Eve今天表示，將在聖保羅（Sao Paulo）附近興建工廠生產電動空中計程車，最快2026年起飛。
法新社報導，在巴西航空先驅杜蒙（Alberto Santos Dumont）誕生150周年之際，兩家公司宣布，將在聖保羅州的陶巴特市（Taubate）設廠，生產「電動垂直起降飛行器（eVTOL）」。
陶巴特約有31萬人口，距離巴西經濟首都聖保羅市約140公里。
消息人士說，這種類似於無人機的載客飛行器很像小型直升機，規劃先用於計程車隊，首次飛行費用約為每人每趟50至100美元（約新台幣1562元至3125元）。一開始會配有一名飛行員，往後也可能推出自動駕駛。
每架電動垂直起降飛行器可承載4至6名乘客。
這些飛行器百分之百倚賴電能發動，可實現零碳排放飛行。（實習編譯：鍾侑芸/核稿：曾依璇）
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