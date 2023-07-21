盛傳阿根廷將採購印度自製的「光輝」輕型戰機（Tejas LCA）

阿根廷戰機老舊，一路尋尋覓覓，四處評估可能採購的新戰機。雖然先前盛傳， 它很可能採購中方與巴基斯坦聯手打造的JF-17「雷電」（Thunder）戰機，也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機，但卻遲遲沒有下文。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）20日報導，阿根廷防長泰亞納（Jorge Enrique Taiana）7月17—20日訪問印度期間，除了討論雙邊國防合作外，周二還和印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）見了面。

由於印度「光輝」輕型戰機（Tejas LCA）採用了英商馬丁貝克（Martin-Baker）的彈射座椅，以致阿根廷要買也沒轍。而它想採購其他戰機，如丹麥的二手F-16等，也始終卡在這裡。事實上，自從英國和阿根廷1982年爆發福克蘭戰爭（Falklands War）以來，倫敦就對阿國實施武器禁運，不讓它買機上有英製零組件的戰機，以阻止阿根廷軍事現代化。

不過，要求匿名，和戰機製造商有往來的高層消息人士證實，印度準備要按照阿根廷的要求，改裝「光輝」戰機。至於改裝衍生出來的額外費用，則將由阿根廷負擔。

印度「光輝」輕型戰機（Tejas LCA）

泰亞納預定周四造訪西南部大城班加羅爾（Bengaluru），而當地有生產「光輝」和其他印度自製直升機的國營印度斯坦航空有限公司（HAL），據悉他將訪問相關設施。

這位消息人士說，泰亞納在參訪HAL時，很可能簽署採購20架戰鬥直升機的意向書。「由於阿根廷對輕型戰機有些特定要求，因此還得等一段時間，但戰鬥直升機會先買。」

在北京今年3月宣布，阿根廷準備採購「梟龍」後，HAL團隊6月訪問布宜諾斯艾利斯，並見了阿根廷空軍相關人員。在那場會議中，「光輝」戰機模型就放在圓桌中間。據說當時阿根廷人員提起英製馬丁貝克「光輝」彈射座椅的問題，而這也正是為什麼印度官員會趁泰亞納訪問HAL時，設法讓阿根廷代表團安心的緣故。

還有消息人士說，HAL很可能會以俄羅斯，或是其他友好國家所製造的彈射座椅，來取代馬丁貝克彈射座椅。