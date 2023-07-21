《道路交通管理處罰條例》新增民眾可檢舉項目，包括路口十公尺停車、公車站牌前後十公尺停車以及併排停車，對貨運業影響巨大，包括台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、台北市多元化計程車產業工會等今日下午都將赴交通部集結抗議；巧合的是昨日新北市中和才有民間團體抗議「行人地獄」，明天則有高雄市高中生團體組成「下一代學生行人路權聯盟」舉辦行人路權大遊行。3天之內接連3場抗議，立場卻是南轅北轍。

包括台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、統一速達企業工會、宅配通企業工會、大榮貨運企業工會、魔術食品企業工會、中華快遞企業工會、桃園市產業總工會等今日下午2點將前往交通部，抗議交通新制。貨運工會表示，停車位不夠，司機卸貨沒有地方停，只能被迫違規停車，交通新制增加違規停車要對貨車司機和公司記點的規定，記點達一定程度，將吊扣、吊銷駕照或吊扣牌照。「交通部沒有作好完善的道路規劃和配套，就只會對貨車司機開刀，根本是逼貨車司機沒有辦法工作、活不下去！」

台北市多元化計程車產業工會也將響應貨運工會的陳抗活動，多元計程車工會表示，這也是首次結合貨運業以及計程車業者的陳情活動，屆時將車輛將繞行交通部以表達對此次修法的強烈不滿。北市多元化計程車產業工會發言人譚傳紹表示，這些司機都是自發前往現場，因為這次修法的內容對職業駕駛實在太不友善，將嚴重導致司機生存出現問題。

譚傳紹表示，他們很清楚這場抗爭會是一場持久戰，不只小黃跟多元要團結，連貨運業、租賃業甚至包含外送員都要一起團結，「我們只能一次又一次的拍桌子才能讓交通部早日修正惡法。」

值得一提的是，明天高雄市30位高中生組成的「下一代學生行人路權聯盟」，也將舉辦行人路權大遊行，並已獲得多個在地公民團體相挺，預計至少千人參加。「下一代學生行人路權聯盟」總召高師大附中王晉謙、道明中學游立維，其他成員來自各校，聯盟表示台灣遭外媒稱是「行人地獄」，又接連發生多起行人遭撞的死亡事故，決定串聯站出來。遊行有四大訴求，完善人行道，2040年全國要有「完整、連貫」的人行道路網；考照制度須檢討加嚴、機車必須路考；全面開放檢舉，對行人危害之違規記點加重；保護弱勢族群交通安全，盡速排審《交通安全基本法》。