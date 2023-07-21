薛忠銘受邀擔任《全能歌手》音樂總監。（城市科大流行音樂事業系）

民視全新歌唱選秀節目《全能歌手》將於22日起每週六晚間播出，特別邀請金曲王牌製作人薛忠銘擔綱音樂總監，並與城市科大流行音樂事業系進行可謂業界最「全能」的產學合作。薛忠銘將過去參與選秀節目的經驗，結合這幾年觀察音樂圈發展趨勢改變的心得，親自為參賽選手的選歌、教唱，並教導參賽選手如何在舞台上展現，訓練他們成為全能歌手。

身為「音樂製作人」及「城市科大流行音樂事業系系主任」的薛忠銘，曾在國際唱片公司擔任A＆R大中華區總監長達12年的經驗，曾打造無數成功的專輯，尤其擅長為新人做定位，包括蔡旻佑、柯有倫、胡夏等；2014年開始在北京電視《最美和聲》第二季擔任藝術總監，更在浙江衛視《天生是優我》、《最優的我們》，以及海峽衛視＆東森電視《青春最強音》等選秀節目擔任音樂總監。

透過選秀節目培養新人與創立流行音樂事業系培植音樂幕後新生代，是薛忠銘多年來不間斷努力的方向。後疫時代各大產業漸漸復甦，對於音樂產業而言，除了選秀節目還有無數內容可以做，舉凡大學生的創作比賽、樂團比賽等，都是他接下來的目標。對於此次合作能夠「實踐」這些想法和「務實」養成新生代音樂戰力，薛忠銘特別感謝民視與天馬傳播在《全能歌手》全力開放、大膽啟用，讓城市科大流行音樂事業系的新生代們能進入到節目中一展長才。