周圍圍設攔油索。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

1艘帛琉籍貨櫃船「天使(ANGEL)」昨日船體進水傾斜，船長宣布棄船，19名船員順利撤離，不過該船到今日已經沉沒，而船上的千只空貨櫃也海面載浮載沉，且有些貨櫃逐漸南漂，港務公司緊急動員打撈，航港局也發布礙航公告，請船隻小心。

帛琉籍貨櫃船「天使「天使輪(Angel)」，船上有1349只20呎空貨櫃，昨日因進水傾斜，直到今日已呈沉沒狀態，但大量貨櫃漂浮在海面上，已經從二港口外漂流，有些已南飄到林園、屏東海域，許多作業漁船也都相互提醒要注意周圍狀況。港務公司說，目前漂流貨櫃多數集中漂流至中油外海浮筒附近水域，已緊急洽請港區工作船業者協助進行貨櫃拖帶進港上岸放置。

港務公司說，目前漂流貨櫃方向暫不影響第一、二港口進出，目前第一、二港口已恢復進出港作業，並於航道周邊派警戒船在旁觀測戒護，並請過往船舶留意貨櫃漂流情況，如有發現相關礙航物，請立即通報VTS。而船上殘留低硫燃油393.4公噸，輕柴油98.1公噸，潤滑油0.348公噸，為防止油汙漂浮擴散，港務公司已於沉船水域圍設攔油索。

考量海域船舶及海洋環境安全，港務公司將以緊急採購程序辦理落海貨櫃打撈及事故船船上殘油抽除事宜，並請伍航船務儘速請船東回覆船體打撈、落海空櫃打撈及油汙染應處事宜。

航港局也於今日發布礙航公告，指外國籍貨櫃船「天使輪(ANGEL)」主機故障，於北緯22度36.57分、東經120度12.52分棄船，目前船身已翻覆，船上貨櫃落海。附近海域航行之船隻請注意瞭望並避讓，以維航行安全；如有發現礙航物，請通報高雄港VTS，南部航務中心表示，後續會請船員等相關人員進行海事調查。