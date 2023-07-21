人口老化社會之下，長者的照顧需求也日漸增加。根據統計，全台目前共有121處長照據點、42處身障家照關懷據點，對身心障礙者家庭而言，有可近性不足的問題。衛福部長照司在今年下半年將推出試辦計畫，結合10個地方政府，進行「共融試辦」，將長照、身障資源整合，讓有身障、長照需求的家庭不再需要兩邊跑。

長照司長祝健芳指出，長照、身心障礙資源過去都採雙軌並行，但實務上會遇到可近性的問題。目前全台共有共有121處長照據點，但身障家照關懷據點僅有42處，有可近性不足的問題，一些家庭同時具有長照、身障的需要，就得兩邊跑，因此衛福部希望將兩者整合。

今年下半年將推動的「長照與身障家照據點共融試辦計畫」，由10個縣市共同參與。地方政府將尋找合適的場地，以及投身於身障、長照體系的民間組織共同合作，推動人員培訓，整合2類族群的照顧需求，期盼至少每個縣市都能至少設立1處共融據點。若試辦成功，衛福部就會將成功的經驗複製到全台。

中華民國家庭照顧者關懷總會理事長陳維萍說，台灣受高齡化、少子化等社會變遷，近年又有疫情、萬物齊漲等衝擊，家庭照顧者出現了「內憂外患」的問題。為避免照顧悲劇出現，家總呼籲民眾謹記「長照平安五守則」。

「長照平安五守則」包括：1.備好「照顧救生圈」，可撥打1966長照專線，找神隊友幫忙；2.找到照顧替手；3.撥打0800-50-7272家庭照顧者關懷專線，由專人聽你訴苦；4.每天至少15分鐘留給自己，做喜歡的事；5.訂定安心交接計畫。

陳維萍說，家庭照顧者除了身體過度勞累，也會擔心被照顧者沒人照顧、看不到照顧盡頭等，產生焦慮或絕望感，除善用政府資源安排替手、喘息，也要多走出來轉換空間、轉換心情，練習做好交接計畫、放手，找回喜好與自己的人生，才不致走向失衡與崩潰。

曾經「一打五」，照顧父母、公婆和智能障礙弟弟的家庭照顧者李姐，母親去年染疫重症緊接著中風，她透過在志工課程學到的知識，主動向醫院求助急性後期照護，返家後也善用長照2.0「復能照護」服務，讓無法下樓的媽媽能推著菜籃車去菜市場。她的年邁雙親今年善終，李姐感謝許多貴人相助，她提醒照顧者，必須放過自己，總有一天照顧會結束，但自己的人生還要繼續。