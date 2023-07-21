烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天敦促政府在戰時撙節開支，這項呼籲導致支持多項知名且所費不貲計畫的文化部長請辭。

澤倫斯基在晚間談話影片中表示：「在現在這種戰爭時期，國家關注力和資源應該盡全力放在國防上。」他還提到他稍早與總理什米哈爾（Denys Shmyhal）的談話。

路透社報導，他要什米哈爾為「真正必要」的計畫找出替代資金，「各種領域皆然，包括文化。博物館、文化中心、象徵物、電視影集很重要沒錯，但我們有其他優先要務」。

從政前曾是一名電視喜劇明星的澤倫斯基表示，他已呼籲地方議會展現克制，好讓「人民感覺預算資源被公平且正確的使用…鵝卵石、城市裝飾、噴泉都得再等等。勝利優先」。

他也要求什米哈爾「考慮替換」文化和資訊政策部長特卡欽科（Olexander Tkachenko）。

澤倫斯基發表談話不到1小時，特卡欽科就表示他已遞出辭呈，不過依舊未對他的種種計畫感到抱歉。

踏入政壇前曾主掌一個電視頻道的特卡欽科在通訊軟體Telegram上寫道：「文化在戰時相當重要，因為這場戰爭不僅攸關領土，還與人民息息相關，除了戰爭外，還有我們的記憶、歷史、語言和創意。」

「戰時私人和國家對文化的資助重要性不亞於無人機。文化是我們認同和邊界的護盾。」特卡欽科並未說明是否已獲准請辭。

根據法新社報導，特卡欽科日前在廣播節目上表示，提供約1300萬美元來讓紀念烏克蘭1932到1933年饑荒的博物館建造完工是得宜的。基輔當局將這場饑荒視為蘇聯領導人史達林（Joseph Stalin）政權刻意施行種族滅絕的行為。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）