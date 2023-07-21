高雄72歲李姓老婦日前至銀行辦理匯款，向行員表示「從名下大陸網路銀行匯20萬美金（約600萬台幣）到台灣帳戶」，行員起疑報警。警方獲報到場，經詢問了解李婦近期在網路上認識並戀上自稱「Mi」的美國海上鑽油平台工程師，隨後聽從Mi指示，申辦大陸網銀、匯款，後來員警用實際案例與李婦講解，最終李婦恍然大悟，差點淪為洗錢共犯也嚇得她頻頻雙手合十，向員警、行員道謝。

據悉，李婦近期在臉書上，認識自稱在美國海上鑽油平台公司的工程師Mi，兩人相談甚歡，對方不時會傳一些「親愛的」等用語，並稱之後退休要一起生活等花言巧語、濃情密意的訊息，令李婦直接暈船，後來Mi以籌備結婚基金為由，但稱海上資金周轉不易，先拜託李婦申辦大陸網路銀行帳戶。

李婦聽聞後照辦，Mi再將20萬美金匯入李婦名下大陸網路銀行，隨後再請李婦到銀行臨櫃，將大陸銀行內的美金匯進自己名下的台灣帳戶。李婦接到指示，19日上午11時許，前往三民區覺民路某銀行辦理匯款。

李婦向行員表示「從名下大陸網路銀行匯20萬美金到台灣名下帳戶」，而行員詢問錢的來由時，李婦回應「網路認識的美國鑽油工程師給的」，令行員起疑報警。三民二分局覺民所員警獲報到場，經全盤了解後，以實例向李婦講解，稱這些都是假交友詐騙，若李婦成功匯款就會構成洗錢共犯，令李婦直接嚇傻，不停雙手合十，向攔阻的員警、行員道謝。