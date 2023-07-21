女星蘿莉塔今年初被求婚成功，接著公開懷有身孕的好消息，可謂雙喜臨門，不過卻傳出卡在男方家人的婚前協議，導致婚禮遲遲未有下文，不過稍早傳出她和老公在好友La la（蘇心甯）的見證下，於戶政事務所完成登記手續，正式升格為人妻。

La la（蘇心甯）發文透露蘿莉塔於昨(20日)登記結婚的好消息，照片中只見她挺著七個月孕肚，老公戴偉智從背後環抱她，兩人皆對著鏡頭露出微笑，幸福的表情全寫在臉上，可說是藏都藏不住。蘇心甯除了透露是第一次當證婚人之外，也公開獻上祝福，指出身為她演藝圈第一個好友的蘿莉塔，曾經陪伴經歷許多歡笑和淚水，如今眼看她升格為人妻，自然感到相當開心。

蘇心甯指出身為新手媽媽的蘿莉塔，內心相當焦慮不安，她也公開允諾：「未來的日子都有我在，除了母奶的部分我真的沒辦法幫妳，其他的只要妳一句話，小莉塔的乾媽我絕對使命必達」，簡短幾句話透露出兩人深厚的姊妹情誼，讓網友紛紛獻上祝福。

不過身為證婚人的蘇心甯，因為穿著火辣秀出傲人圓弧曲線，加上一雙纖細美腿吸盡目光，被不少人質疑搶走新人光環：「這張照片已經失焦了，感覺妳才是重點，有點失禮的感覺」、「證婚的人結果穿最辣」、「怎麼感覺LaLa妳才是重點」。