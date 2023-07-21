桃園市13歲少女2020年透過交友軟體認識張男，雙方相約1小時5000元到旅館性交易，但少女未現身，張男以裸照威脅性交，少女報警後，警方要其約出張男，儘管警方提醒別上車，少女仍上車並被強迫口交。中壢警方表示，過程並無單獨以少女作誘餌，發生被害人脫蹤失控情形，將檢討改進。

回顧此案，張男2020年在交友軟體認識少女並引誘性交易，少女同意後，張男要求傳裸照，少女也拍裸照傳出，後來2人約到旅館，但少女沒赴約，張男不滿將裸照散布網路，強逼與其性交。少女心生畏懼報警，為協助警方逮捕張男，少女假裝約見面，但張男一到場就要少女上車，少女上車後，張男將車駛離現場，並要少女為其口交，少女因畏懼而被迫口交，結束後張男把車開回原處放走少女，隨即被警方逮捕。

桃園地院審理此案，對張男依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪、引誘使少年為有對價之性交未遂罪、脅迫使少年為有對價之性交行為罪，判有期徒刑8年，可上訴。

中壢警分局今說明，此案偵辦過程中，從受理、筆錄製作及行動當時，都有監護人同意及全程在旁陪同，並無單獨以13歲少女做為誘餌的狀況，執行中發生被害人脫蹤失控情形，分局將深自檢討改進，並配合桃園地檢署調查釐清員警有無涉及違法情形，相關疏失責任也將一併追究嚴懲，絕不容許類似錯誤再發生。

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