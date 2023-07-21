法說會前台積電交易疲弱，20日法說會釋出保守看法，台積電美股ADR應聲重挫5.05％，造成今天台股開盤後，台積電股價也跟著摔根斗，盤中多維持下跌3％以上跌幅，成交量也放大至3.23萬張虫人上，較前一天倍增。

台積電向來是盤中零股交易最大個股，尤其今天整股放量下殺，也吸引定期定額的小資族搶進，據統計，到午盤12點過後，盤中零股交易已達210萬股以上。