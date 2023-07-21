法說會前台積電交易疲弱，20日法說會釋出保守看法，台積電美股ADR應聲重挫5.05％，造成今天台股開盤後，台積電股價也跟著摔根斗，盤中多維持下跌3％以上跌幅，成交量也放大至3.23萬張虫人上，較前一天倍增。
台積電向來是盤中零股交易最大個股，尤其今天整股放量下殺，也吸引定期定額的小資族搶進，據統計，到午盤12點過後，盤中零股交易已達210萬股以上。
台積電（2330）今（21）日因法說會二度下修今年度財測，股價跳水重挫，盤中多維持在560元、下跌19元附近，成交量放大至近1個月來新高；而零股買盤也大爆發，衝上210萬股以上，較昨天43.56萬股大增近4倍。
法說會前台積電交易疲弱，20日法說會釋出保守看法，台積電美股ADR應聲重挫5.05％，造成今天台股開盤後，台積電股價也跟著摔根斗，盤中多維持下跌3％以上跌幅，成交量也放大至3.23萬張虫人上，較前一天倍增。
台積電向來是盤中零股交易最大個股，尤其今天整股放量下殺，也吸引定期定額的小資族搶進，據統計，到午盤12點過後，盤中零股交易已達210萬股以上。
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