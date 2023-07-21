台灣女星賈靜雯近期因參加大陸實境節目《乘風破浪的姐姐2023》（又稱《浪姐4》）人氣再攀升，最終以第11名順利成團出道。該季節目播畢後，賈靜雯迫不及待回台與家人相聚，搭機時卻發生突發狀況，不到2小時的飛行變成9個半小時，足足多花了7.5小時。

賈靜雯昨（20日）在IG限時動態貼出飛機窗外的夜景照，表示中午12點從上海機場搭機準備回台北，中途天氣不佳，突然被通知飛機要迫降福州機場加油，結果空中盤旋後又決定轉飛桃園機場加油，最後再飛往最終目的地松山機場。

賈靜雯表示，桃園機場到松山機場的距離僅40公里，耗時才15分鐘，沒想到這趟回家的路充滿曲折，「我竟然中午12點出發到晚上9:30才落地…」她哭笑不得地說，「原來乘風的日子是如此的不捨結束，讓我繼續在空中乘風。」

下一則動態，賈靜雯放上戴眼鏡的自拍照，眼神略顯疲累，但想到家門口就在不遠處，還是興奮地說：「機上的等待．．．空中乘著風．．．終於落地回家了。」