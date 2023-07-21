環保署將於8月22日升格為環境部，傳現任環保署長張子敬內定為首任環境部長。立委陳椒華連日抨擊其包庇性騷擾案，今再召開記者會，爆出張擔任環保署長任內，署內還有2起。她呼籲行政院成立專案小組調查，並強調已行文環保署，要求25日前提供調查結果。

陳椒華今再抨擊，環保署避重就輕、不思檢討，不僅未依法啟動性騷調查，還包庇高層狼人升官，讓更多女性受害。她強調，張的性騷事實並不會因環保署說是影射就不存在，要求行政院組成專案小組調查張子敬案，且強調在調查報告出爐前，不得讓加害人和包庇性騷慣犯張子敬升任環境部高官。

針對環保署日前對性騷案澄清稱，張子敬僅為副手，未直接督導人事業務，陳椒華認為，張子敬自2019年起擔任署長已逾四年半，卻持續任用環保署之狼擔任一級主管，這就是縱容包庇。

陳椒華說，而且在張子敬擔任署長任內，也有一級主管的性騷案，且不只一件，甚至環保署前副署長詹順貴也證實有一級主管涉及性騷擾，難道身任署長的張子敬沒有督導責任？

至於環保署認為，指涉內容均屬影射，且未具名指稱，陳椒華回應，既然環保署已有先前政風調查結果，就表示性騷屬實，請環保署說明是否為現任一級主管，難道有二位以上一級主管涉性騷案？環保署明知是哪位一級主管，為何還要包庇？

陳椒華指出，環保署說「如有新事證將重啟查證程序」、「如有具體事證，請提供進行查證」，但應先拿出之前調查報告，難道張要包庇到底？而且，性騷案最難的就是提出證據，難道拿不出證據的話，性騷事實就不存在嗎？

陳椒華今再揭兩起新指控，都是在張子敬擔任署長任內發生，一件是在2020年在環保人員訓練班對女性學員緊盯其短褲及大腿、伸手觸摸該學員下巴、觸摸其頭髮及手部及撫摸其肩膀，承辦單位有向環保署報告，但環保署對此於眾目睽睽下仍敢逾矩搭肩的狼人主管依然冷處理，性騷案不了了之。

另一件是在2022年對環保局女性公務員性騷擾，包括摟腰搭肩、將女生的頭強壓進其胸膛、摸頭手及故意扶臀部等，但卻因狼人是環保署長官而不敢反抗。

陳椒華強調，這就是有權勢者性騷擾受害者的不對等現象，受害者通常畏於權勢，不敢挺身而出。而以上二件性騷案都是在張子敬擔任署長任內發生，張子敬不能不負人事督導之責。

陳椒華認為，張子敬身為署長明顯失職包庇，放任環保署之狼繼續伸狼爪危害署內外女性，且任用其為一級主管，難道不是吃案共犯？這性騷慣犯不僅只在職場作案，在課堂上亦對學員下手，為避免更多女性受害，一定要將此色狼及性騷慣犯趕出課堂。

陳椒華強調，行政院應成立專案小組，調查張子敬明知環保署之狼惡行卻吃案包庇，明顯違反性工法等法令，更不適任環境部長。而既然環保署曾立案調查過，請環保署說明當年如何處理該案，及對當事人的處分為何。

陳椒華說，已正式發文請環保署儘速在7月25日前提供一級主管性騷之相關案件的調查結果，勿再吃案隱瞞，而環保署未依「性別工作平等法」、「性騷擾防治法」及署內性騷擾防治申訴及調查處理要點進行環保署之狼的性騷案調查，根本是嚴重失職，呼籲台北市政府相關主管機關對環保署展開調查，請台北市勞工局對雇主環保署開罰，請台北市衛生局對環保署之狼開罰。

陳椒華呼籲，行政院長陳建仁別再縱容張子敬包庇狼人主管，應將環保署之狼趕出公務體系，別再有下一個受害者。