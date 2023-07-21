1名女國中生於4月份時腳踏車遭竊，但到附近尋找卻找不到車，也找不到竊賊，事隔3個月，腳踏車卻突然出現，通報員警前往了解，調出監視器後果然發現1名白衣男悠哉騎著車身影，當地居民也一眼認出這名男子身分，警方到他家逮人，7旬男坦承因太熱才偷車當代步工具，訊後被依法送辦。

小港分局小港派出所於4月下旬接獲報案，一名鄭姓女國中生焦急至派出所，鄭姓少女向警方表示上學前，將腳踏車停放於小港路上超商外面，因忘記上鎖，當天下課至該處欲騎腳踏車回家時，發現腳踏車不翼而飛，損失約新台幣1500元。

警方受理後調閱監視器，發現1名男子順手牽羊將該腳踏車騎走，不過，警方現地附近查訪，卻未發現失竊車輛及相似特徵的嫌疑人。

事隔3個月，鄭姓少女於17日卻在案發地附近店家發現自己失竊愛車，立即通知警方前往，經警方調閱附近監視器畫面，掌握嫌犯面容與特徵，依該犯嫌行進方向查訪附近居民，被當地居民一眼認出犯嫌為73歲的葉性男子，並到葉嫌住家查緝，他才坦承當天因天氣太熱，臨時起意行竊腳踏車作為代步工具，全案詢後依竊盜罪嫌函送高雄地檢署偵辦。