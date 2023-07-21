玩家注意！3A大作《暗黑破壞神IV》全新第一賽季「惡疫魔賽季」於今（21）日推出，流浪者們即將深入聖休亞瑞對抗新出現的惡疫怪物，與光明聖教前牧師柯蒙一起行動，捕捉這些邪惡猛獸的惡疫魔心，並利用隱藏在其中的力量強化角色優勢。

從本賽季開始，暴雪也開放第一個賽季旅程與戰鬥通行證，玩家只需盡情遊玩即可獲得恩惠和賽季加成，若決定購買特級戰鬥通行證，還可以獲得各種獨特造型。

《暗黑破壞神IV》推出全新第一賽季「惡疫魔賽季」。（動視暴雪提供／古明弘台北傳真）

在賽季中所有玩家都有機會重啟新的賽季旅程，體驗新的功能和遊戲機制。

《暗黑破壞神IV》第一賽季特色：

1.玩家可以在公平的賽場上嘗試先前有興趣的新職業與流派，或用熟悉的職業以及流派挑戰不一樣的賽季機制。

2.無須從零開始替新角色練功，先前探索地圖獲得的名望以及透過莉莉絲祭壇尋獲的增益效果都將予以保留。為確保名望能延續到賽季角色，請先使用進度最高的永恆界域角色登入遊戲。

3..若有已解鎖的坐騎，賽季中的新角色也可立即使用。

4.每個賽季結束後，所有角色都將轉移至永恆界域，供玩家隨時遊玩。