旅客到捷克旅遊除了跟團，自由行其實相當方便，尤其布拉格擁有便利的輕軌、公車與地鐵系統。（陳祐誠攝）

中華航空開航台北－布拉格航線，訂位已經滿到8月，捷克觀光局表示，旅客到捷克旅遊除了跟團，自由行其實相當方便，尤其布拉格擁有便利的輕軌、公車與地鐵系統，並出售不同的交通套票方案，旅客可依需求購買並搭乘。

捷克觀光局指出，布拉格因路寬較小、行車限制多，自由行旅客開車往返城市之間不是問題，但在布拉格市中心建議以大眾運輸及走路為主。各主要城市都有自己的公共運輸套票，而設計概念不是讓旅客「搭多少趟」，而是「搭多久時間」。

例如套票長則有1年、半年，短則有1周、1天、1小時，甚至有半小時的套票，旅客只要花30捷克克朗（約新台幣45元）左右，就可自由搭乘輕軌、公車及地鐵。

旅客進站後，會在入口處打印時間，旅客要自行記好時間，若超時被查票人員抓到，將面臨數10倍的罰款，旅客就算沒有現金，查票人員也會拿出無線刷卡機要旅客用信用卡立刻付清罰款。

都市內另有民營的共享電動滑板車，捷克觀光局表示，共享電動滑板車類似台灣過去的oBike，立意良好卻也對市區交通、環境帶來衝擊，因此布拉格市民非常排斥，大多是觀光客在使用。