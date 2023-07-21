台南市25日（下周二）上午有漢光39號演習在喜樹海灘實兵操演反登陸，下午1點半到2點萬安46演習，下午3點為民安9號演習，在安平港區實兵演練，台南市警察局長廖宗山今天提醒，7年前曾發生2名外籍美語老師於萬安演習期間，趁地下道淨空溜滑板，各遭裁罰3萬元。

2016年萬安演習，馬路行人與車輛都必須就地疏散、避難，台南市區卻出現2名外籍人士，在淨空的東區府連路一路溜滑板滑到地下道，把馬路當遊樂場，畫面被網友po上網，台南市警方隨即在演習當天下午找到這2名外籍美語老師，2人事後也乖乖認罰，每人3萬元。

廖宗山今天上午出席下周3項演習宣導時，特別提到這段民眾未配合演習的例子，他說，為確保民眾及外籍人士掌握演習訊息，特製中文、日文、韓文、泰文、印尼文、越南文等9國語言版本的宣導單，讓民眾清楚今年演習時間及方式。

他提醒，當天人、車在演習警報發放後，應就近進行疏散避難，勿於演習期間在室外觀望徘徊，若經規勸仍未能配合，可依《民防法》處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

此外，針對民眾也很關心哪裡可以避難？他說，台南市共有6833個避難場所，可容納約261萬人，萬一有空襲警報時，請民眾就近避難。

市長黃偉哲也說，每個大樓地下室都可以就近避難，如果人車在外行駛，聽到警報聲也能就近到附近的大樓避難所，但他也說，事先都要先準備好，如果發生狀況才要找避難所，恐緩不濟急，就他個人來說，就地就近避難才是王道。