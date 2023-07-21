中華航空開航台北－布拉格航線，訂位已經滿到8月。（陳祐誠攝）

捷克共和國雖屬歐盟卻非歐元區，貨幣使用捷克克朗（CZK），旅客前往捷克需另外換匯，而捷克觀光局提醒遊客，換匯是當地最大的旅遊陷阱，手續費從0到50％皆有可能，旅客一定要仔細閱讀說明，若沒有信心找到好的換匯點，建議在機場內先換好，雖然匯率些微差一點，但整體而言相較合理。

台灣旅客在國內兌換捷克克朗不便，最簡單方式是到捷克當地持歐元兌換，由於捷克的兌匯所可由民間經營，兌匯所隨處可見，手續費卻視各業者不同，落差極大，有些完全不用手續費，也有業者的手續費高達50％，吃定不懂行情的旅客。

捷克觀光局台灣市場顧問夏沛倫表示，最常見的手續費在10％至15％，有些兌匯所展示出來的匯率很漂亮，但可能藏著一行小字，並向旅客收取高額手續費。他說，布拉格能找到完全不用手續費的兌匯所，但畢竟是少數，如果旅客真的擔心，建議在機場兌換，匯率會差一點，但整體收費會合理許多。

夏沛倫分享，自己在捷克讀書時，就因換匯問題被騙過，當時他要去的兌匯所已經打烊，徘迴時有人上前問他是否要換錢，並給出合理匯率，雙方即將完成交易時，突然有疑似便衣的人上前詢問兩人是否在交易毒品，他急忙否認並說明，一回頭發現與他換會的人已經跑了，手上一疊鈔票僅前2張是捷克克朗，其餘都是一文不值的白俄羅斯舊盧布，讓他損失100歐元。

夏沛倫說，捷克政府已注意到換匯造成的糾紛，1、2年前修法規定民眾只要持換匯單據，3小時內都可以回到原匯所換回同金額，換匯所不得拒絕。