台北流行音樂中心落成至今3年，仍有1.9億元工程款未支付給廠商，導致台北市政府每月須支付80萬元利息，累計至今近千萬元，民眾黨主席、台北市前市長遭質疑留爛攤給蔣市府。柯文哲競辦發言人陳智菡說，如果在柯文哲任內就已經知道文化部不願意付，當然就會把這筆款項給結清，沒有所謂的要把事情甩鍋給蔣市府。

柯文哲昨說，「中央確定不出錢，何必浪費時間，市府自己出，問題就解決了。」北市府發言人殷瑋反嗆，若「市府自己出」是柯的立場，能不能告訴大家，從2022年4月及6月2筆調解金額成立後，一直到柯文哲12月卸任前，當時的柯市府有長達8個月的時間可以付清，為什麼不自己出錢？

陳智菡今受訪表示，北流從2004年開始中央決定要辦北流跟南流的計畫，當時計畫不停延宕，柯文哲接手之後已經10年了，一開始編列的預算嚴重不足，嚴重不足狀況下，柯文哲認為應該要趕快完成，所以把預算先去蓋北基地，再來蓋南基地，歷經辛苦的過程才把北流完成。

陳智菡說，預算編列過程也都是經過議會，還有文化部編列預算，至於為什麼爭議款在柯文哲任內沒有處理完，主要是跟文化部有相關權責的爭議要釐清，北市府把函文送到文化部，文化部到今年7月11日才回文說，他們不願支付這筆款項，儘管北流的計畫是中央所核定，台北市只是代辦機構，但是文化部不願意來付這筆款項。

陳智菡強調，「如果在柯文哲任內就已經知道文化部不願意付，當然就會把這筆款項給結清，沒有所謂的要把事情甩鍋給蔣市府」。

她說，事實是過去的幾任政府，歷經十多位的行政院長、三位台北市長，還有多位的文化部部長都沒有辦法解決的北流，在柯文哲的手上讓它完工，柯文哲是收拾爛攤子的人。