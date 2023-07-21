為了能掌握狗演員的狀態，《幸運狗狗來造訪》劇組下苦功研究訓練所需的時間。（天馬行空提供）

飾演主角達馬的男星拉希特榭地（左）表示，透過拍本片找回兒時對狗狗的愛。（天馬行空提供）

電影《幸運狗狗來造訪》為印度導演基蘭拉吉首部劇情長片作品，以一名孤獨的藍領男子達馬，和一隻從非法養殖場逃出來的拉不拉多犬查理，一人一狗從排斥抗拒到不能沒有彼此的歷程，得到高度肯定並創下票房佳績，全球票房高達1300萬美元，甚至成為影史上卡納達語電影票房第5名，並於今年金馬奇幻影展放映時，獲得影迷高度喝采，一度榮登觀眾票選榜前10名。

為了成功拍攝本片，劇組在開拍前特地找了馴狗師為在片中飾演查理的四隻拉不拉多犬，進行為期三周的特訓，讓狗演員們與主角之間的羈絆更加真實、令人信服，並且細膩演出一隻狗狗從年幼到衰老的一生轉折。也因為必須捕捉狗狗們從頑皮到有條有理接受指令的成長過程，整片拍攝採順拍方式進行。同時，為了能掌握狗演員的狀態，劇組也必須研究各項訓練所需花費的時間，才能安排好拍攝流程，整個拍攝過程也可說是陪伴著狗演員一起成長。

拍攝期間更必須面臨各項無法掌握的狀況，例如一場狗狗在火車行駛過後穿越鐵路的戲，若沒拍成功，就必須再等上好幾個小時才能再來一次。因此，團隊每個人無時無刻都在等待、並且抓緊每一個拍到好鏡頭的時機。整部片前後歷時5年拍攝，途中歷經換角、疫情停拍等困境，好不容易完成並公開。飾演主角達馬的男星拉希特榭地表示，自己小時候曾養過兩隻狗，但成年後因為工作和讀書外宿而沒有再養狗，這次因為拍攝這部電影，而重新找回對狗的愛和連結，感覺相當幸福！

達馬沒有家人、沒有朋友，多年來過著自我封閉的日子，不僅工作上被同事討厭，好勇鬥狠的他更被鄰居孩子們稱作「希特勒叔叔」，避之唯恐不及。人生僅有獨居的小窩、卓別林的默片、工廠、打架、米漿糕、菸、啤酒的他，總認為自己是世界上最不幸的人，直到某天，幸運狗狗降臨在他的生命中。面對家裡不請自來的訪客，一隻拉不拉多幼犬，除了吃飯、睡覺，最大的興趣就是進行各種「拆家」工程，達馬從最初的厭惡、無奈到接受，他發現孤獨的生命中多了個夥伴，似乎也不壞。

在正式接納了這名新家人後，達馬賦予了「她」一個新的名字「查理」，並幫她辦理身分證，編號「777」。然而，快樂的日子沒有持續多久，年僅一歲半的查理因狗舍業者不當近親繁殖，導致先天基因缺陷而併發了身體上的許多病痛…達馬決心替「她」實現願望，一人一狗帶著簡單的行囊，騎著專為查理打造的改裝重機出發，踏上一段漫長旅程。