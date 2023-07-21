民眾質疑這名警官執法失當。（民眾提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府配合營建署道路考評，警方會同環保局在民族路執行「清道專案」，民眾投訴有員警強行拆除植栽、破壞盆架等物品，執法過當，警一分局今天表示，2周前已通知店家自行清除違規占用人行道的障礙物，該警官執法逾越必要程度，行為失檢，依法申誡2次。

嘉義市議員黃敏修指出，民族路、西榮街口附近民眾陳情，店門口的綠植栽、花盆、可移動物品被市府執行人員拆丟，有員警大動作敲打物品，民眾認為他們會自行清理可物品，市府人員如此執法有過當之嫌。

郭姓店主說，因店面與路面有落差，他租店營業時就有樓梯，事前沒有接獲通知，當天員工通知他有市府人員在拆樓梯，他跟市府人員說會隔天會雇工來清理，樓梯仍被敲壞，他希望政府執法前能預先透過里長通知。

嘉義市警一分局表示，因營建署7月18日要來考評民族路，配合市府環保局執行「清道專案」，提前2周通知店家，限期改善，7月17日仍有店家未改善，1名警官協助搬移違規占用道路物品，言行失當、有損警譽依《警察人員獎懲標準》，申誡2次。

嘉義市政府工務處表示，為洗刷「行人地獄」汙名，營建署7月18日考評民族路，市府提前執行「清道專案」，但此專案執勤業務非工務處轄管，該處並未參與此次專案執勤。