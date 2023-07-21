李麗娟老師(前中)創立中正鼓吹陣已達26年，自創教學譜例，足跡遍及兩岸三地。(圖／金門縣政府提供)

教育部日前公布今年師鐸獎獲獎名單，金門縣中正國小老師李麗娟經各階段層層的評選，榮獲象徵杏壇至高榮譽的師鐸獎，並囊擴第11屆星雲教育獎，成為第一位獲獎的金門教師，消息傳來，該校師生和親友都覺得與有榮焉。李麗娟表示，獲獎是榮譽，也是肯定，更是責任加重，這份榮譽是屬於中正國小全體師生一起努力得來的。

「燃學習的熱情，綻放生命的火花」中正國小老師李麗娟，人稱「跨域斜槓」教師，對於教育瘋狂投入，科班音樂系出身的她卻跌破眾人眼鏡，創立中正鼓吹陣已達26年，自創教學譜例，足跡遍及兩岸三地，讓瀕臨失傳的金門鼓吹發光發熱。

校方指出，李麗娟老師還經常夜半與學生研究專題，指導科展，勇闖台灣與大陸最高科學殿堂佳績頻傳，更為環境永續努力，指導學生變廢為寶，鋪設校園步道、洗手台、生態池與自製金門特色文創做公益，還跨校辦理DIY工作坊，至車站等宣導環保，為守護金門盡心力。

校方也表示，李麗娟老師是一位充滿正向能量與熱情的教師，永遠拚勁十足，極富愛心且笑口常開，深受同仁喜愛與學生尊敬。尤其對弱勢的孩子更極力教育他們，讓弱勢孩子在自身指導的陣頭中有一個表現的舞台，這種不放棄任何一位孩子的精神，體現了教師最崇高的志業。

據了解，李麗娟老師教學認真，拚勁十足，獲獎無數，曾榮獲2014年金門縣特殊優良教師獎、2015年中華民國教育大愛「菁師獎」、全國教師公會金門縣 SUPER 教師，亦是全國唯一連續5屆指導教育部學校環境教育實作競賽獲獎教師，榮獲教師耕耘獎，並亦於今年榮獲第11屆星雲教育獎，為金門縣第一位獲獎的教師。

李麗娟表示，獲獎是榮譽，也是肯定，更是責任加重，這份榮譽是屬於中正國小大家一起努力得來的。非常感謝校長、長輩、師長、同事、親朋好友的協助與鼓勵，同時感謝家長的信任與肯定，讓她有陪伴孩子成長的機會，更感謝家人的包容與體諒，讓她毫無後顧之憂，瘋狂投入教育。