年輕努力打拚，晚年才有機會享福，《搜狐網》運勢專欄點名射手座、牡羊座及摩羯座「老來富」，晚年長壽又富有，儘管年輕過得辛苦，不過仍堅持目標，中年開始得到回報；第1名的射手座有機會提前退休。

▍第1名：射手座

射手座年輕時四海為家，過得非常辛苦，他們有遠大的理想，並堅持往目標前進，隨著經驗的累積，能力越來越強，加上他們通情達理、待人友善，常獲得貴人扶持，中年後事業有成，有機會提前退休享受日子。

▍第2名：牡羊座

牡羊座年輕時全憑熱情做事，容易虎頭蛇尾，挫折較多，不過隨著經驗及實力增長，困難往往都能克服；他們不容易被外在影響，儘管遇到阻礙都能樂觀面對，中年開始有所成就。

▍第3名：摩羯座

摩羯座年輕時過得較辛苦，工作卻不太理想，不過他們樂於學習，見多識廣，中年開始得到回報，職場得意、財源廣進，晚年日子相當愜意。

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