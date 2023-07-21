北市某幼兒園遭投訴4大違規，包含人力不足、找掛牌教師、找外聘教師上才藝課、接受公幼學童臨托，對此，教育局學前教育科長簡境霈表示，已於7月中旬2度稽查未發現違規，但為求謹慎，已要求園所提供錄影畫面，最快8月中旬調查結果出爐。

民眾A小姐向本報投訴，該幼兒園人力相當不足，她在職期間，經常要與1位助理老師一起照顧22名幼童，加上園所採混齡教學，得顧及不同年紀幼兒需求，本就難以管理，還被要求上音樂課，且育嬰假須回來上班，令人身心俱疲。

A小姐也說，園內有1位潘姓老師只掛名，卻從沒在教學現場現身，某次被教育局查到研習時數不足，園方竟要求她替潘姓老師補上9小時課程，而園所近期疑為申請轉準公幼，改掛具教師證的陳姓老師，一樣沒到場教學。

此外，A小姐指出，園方每周二在課內安排體能課程，每周三及五則有英文課，違法找外聘教師教學，另依規定，幼兒園臨托須為學童造名冊與保險，但園方近期臨托3位公幼學童，卻沒為他們造冊與保險。

簡境霈表示，接到投訴人反應後，已於7月中旬2度赴園內稽查，皆未查到有上述違規情形，但因為教學現場狀況非單日稽查可確認，已要求園方提供監視錄影器查證，最快8月中旬有結果。

簡境霈也說，針對投訴園內人力不足，目前教保員規定師生比為1：15，尚未發現違規，至於人頭教師狀況，經查發現2名教師皆為合格聘僱，而其投訴期間，一名老師請假、一名老師離職，會再確認這段時間是否有不符合規定的教師進入教學現場。

簡境霈指出，幼兒園實施準則內有規定不能分科教學，若園所有上才藝課就是違規，而外聘教師本身也是違規，一定要有教保員資格加上報備才能教學，但稽查時未發現有上才藝課，也未發現違規臨托3位公幼學童，是否有上述狀況要再調監視器確認；遭投訴的園方則表示，此事已在走法律程序暫不回應。