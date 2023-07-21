立法院第二次臨時會審議性平三法等議案，立院衛環委員會今針對《性別平等工作法》審議，其中第13條行政院版本為讓雇主了解性騷擾防治責任，加強雇用受雇者10人以上未達30人的防治義務，增訂課予雇主訂定申訴管道，不過，立委質疑，10人以下公司並未訂有申訴管道，擔心恐成為漏洞；對此，勞動部長許銘春表示，修正為30人做為上下基準就好，30人以下訂定申訴管道。

多位朝野立委質疑，這次《性別平等工作法》草案未明定10人以下公司的防制責任，勞動部長許銘春強調，規模較小的公司，未來可能由政府提供調查協處機制，並在子法訂定時進行討論，不過，委員會過程中多位立委仍有疑慮，最終許銘春表示，將10人以上未達30人，修正為30人以下最為基準，排除疑慮。

不過，《性別平等工作法》被譽為最難用的法律，因為職場上的救濟與監管機制卻最為欠缺，卻又是與大家最貼切的法律，立院衛環委員會召委吳玉琴表示，在法律上也要考量到雇主，否則可能讓雇主陷入勞資爭議，其中性騷擾被申訴人具權勢地位，且情節重大，於進行調查期間有先行停止或調整職務之必要時，雇主得暫時停止或調整被申訴人之職務，必須要有指引，否則雇主的風險很大。

民進黨立委范雲質疑，勞動部準則要先準備好，如果所有的重點都在準則中，萬一準則訂的不好，那我們會一起被罵，且沒有準則等於是開空白支票給勞動部。