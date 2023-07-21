港星余文樂和台灣模特兒王棠云2017年結婚，育有1子1女，近年余文樂隨家人在台灣定居，不時常被民眾野生捕獲，今年5月還被週刊拍到開名車到萬華麵攤吃飯，親民的他被問可否合影，立刻下車完成粉絲的願望，然而41歲的他近期曬出自拍照，整個人看似老了不少，鬍子斑白、皺紋變深，而同期出道的另一位男神陳冠希先前傳出外型崩壞，最近被拍到整個人回春逆齡成功，引來外界拿來討論比較。

余文樂6年前和王棠云閃婚，2021年被香港媒體拍到男方上夜店吞雲吐霧，還跟辣妹咬耳朵，質疑他是否觸犯人夫底線，還有人批評他有了家庭仍在外拈花惹草，當時王棠云回應相信丈夫，直言：「阿樂跟姐姐之間聊個天而已，在PARTY想講話也只有這種方式吧？還是有人是傳簡訊？或是......如果你們有其他推薦的方式告訴我？我下次試試看。其實本來就覺得沒什麼，但是現在好像浪費了太多社會資源及關注，祝大家周末愉快」。

余文樂和陳冠希早年剛出道時都被封是新一代男神。（圖／中時資料照片）

余文樂近年將重心放在家庭，卻傳出旗下潮牌營運出狀況，實體店面陸續關閉，只剩官網營運中，當時余文樂回應此事，坦然說：「這幾年工作沒什麼成就，最大的成就，就是教好他們兩個。我相信我的決定是值得的。」並曬出一對子女的照片，透露當爸這幾年的感想。

余文樂曬近照，鬍子斑白不少。（圖／翻攝自lok666 IG）

無獨有偶，另一位男神陳冠希近年也回歸家庭，和名模秦舒培生下一女，兩人雖然沒登記結婚，仍相當用心在過一家三口的生活，本月17日有網友到義大利旅遊偶遇陳冠希一家，可見他穿著黑白斑點襯衫，在女兒旁邊貼心夾菜，從照片上看來顏値恢復不少，整個人散發出居家好男人氛圍，吸引許多網友朝聖轉傳。

陳冠希最近在香港街頭（左圖）、義大利被網友偶遇。（圖／翻攝自新浪娛樂、鳳凰網娛樂微博）

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。