台中某高中一名陳姓女教師因不滿男學生的上課態度和說話方式，竟當著全班面前辱罵他「死娘炮」，對方隨即回嗆「我爽」，不料卻又慘遭陳女拉耳朵，導致該名學生右耳受傷。台中地院經審理，認為陳女身為教師卻不採取正向管教及輔導，違反教育目的，亦顯見她情緒控管不佳，依成年人故意對少年犯公然侮辱罪等判她罰金3萬5000元，可上訴。

根據檢警調查，陳女2022年10月4日於教師授課期間，因不滿男學生上課說話方式、態度，在已知高一男學生未滿18歲之前提下，竟當眾罵他「死娘砲」，以此貶損他人格尊嚴和社會評價。

另，當該名男學生隨即回嗆「我爽」以表不滿時，陳女自認不受尊重，竟又徒手拉扯對方右耳，導致男學生右耳擦搓傷、表淺性撕裂傷害。

台中地院經審理，認為陳女雖無前科素行尚佳，然而她身為一名教師，理應了解教育基本法第8條第2項明文規定教師管教學生時，不得對學生施以體罰等行為，使學生身心受到任何侵害。

法官審酌，陳女雖然有意和解，但雙方因和解賠償金額差距過大，因此無法達成和解共識，依成年人故意對少年犯公然侮辱罪及傷害罪，各判她罰金1萬元、3萬元，應執行罰金3萬5000元，得易服勞役。全案可上訴。