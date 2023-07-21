「台灣民意基金會」昨（20）天披露總統大選最新民調，其中20歲以上的台灣人中，約四成二樂見郭台銘獨立參選2024總統，不樂見則達四成三；但台灣民意基金會董事長游盈隆直言，在同一份民調中也顯示，實際上會投給郭的「只有15.2%」，剩下的人其實多是來看熱鬧的

台灣民意基金會本月17、18日發起電話（手機）民調，針對「 鴻海集團創辦人郭台銘，到目前為止，還不排除參選 2024總統。一般說來，您是否樂見（歡喜見到）他獨立參選？ 」 題目，總計偏向樂見郭台銘出來（非常樂見、還算樂見）為41.5%；偏向不樂見（不太樂見、一點也不樂見）占43.2%。

游盈隆昨（20）日在中天節目《新聞千里馬》中指出，目前台灣民眾對郭是否要參選還抱持模稜兩可的態度，且不管是「樂見」，還是「不樂見」都有其內在原因。游舉例，民進黨的支持者中有5成7表示，樂見郭台銘出來，「這裡面就有希望賴清德勝選的角度，跟看笑話的角度，但也不排除民進黨裡面就是有人挺郭台銘。」

然而對於有41.5%的受訪民眾樂見郭台銘出來參選，卻僅有15.2%的人會投給他。游盈隆分析，實際上樂見裡面只有3成7的人是真心盼郭出來，剩下的基本上是看熱鬧的比較多，「當然政治也有某種複雜性，人的動機是複雜的，想法是不一樣的。」

游盈隆也表示，「更重要的問題是，郭台銘是為誰而戰？為何而戰？你在這個選戰的意義是什麼，你的人生一定要有這一戰嗎？」