馬英九走訪清水斷崖充當響導，學生發問他解答。（王志偉攝）

陸生團被將壯觀的峽谷和山海景觀吸引，讚嘆花蓮風景太美了，拿起相機猛拍。（王志偉攝）

遊客得知馬英九與陸生到訪，紛紛要求與馬合照，馬也十分開心和眾人寒暄。（王志偉攝）

台灣十景清水斷崖，陸生在此合影。（王志偉攝）

馬英九基金會邀大陸5所大學師生來台交流，結束昨天慈濟精舍、東華大學參訪，今天赴太魯閣遊覽，馬英九全程陪同，學生對九曲洞步道地形充滿好奇，也被「台灣十景」清水斷崖海天一色美景吸引，因暑假景各點有不少遊客，對於陸客到訪都表示歡迎，希望兩岸多交流。

馬英九基金會邀請北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學5校師生共37人來訪，進行9天8夜的學術交流，15日入境抵台，花蓮停留兩天一夜，昨到慈濟、東華大學參訪，昨晚還到東大門夜市，體驗夜市文化，今天轉往太魯閣體驗台灣東部的美麗風景，結束後下午再搭火車北返。

兩部遊覽車抵達太魯閣九曲洞步道時，馬英九還一度充當導覽員，向陸生談起當年原住民躲在山上對抗日本統治時有發生許多感人故事，陸生也對九曲洞溪水切割出的地形充滿好奇，紛紛用手機與相機記錄大自然鬼斧神工的地形。

參訪車隊轉往「台灣十景」清水斷崖，俯瞰絕壁臨海的大斷崖，非常壯觀，還可欣賞太平洋海天一色，山海對峙，以及海岸呈現多層次的美景，在隨團人員說明下，了解到前人拓荒築路的艱辛。

太魯閣是著名景點，因逢暑假有不少遊客，遊客得知馬英九與陸生到訪，紛紛要求與馬合照，馬也十分開心和眾人寒暄。針對陸生團來台灣進行交流，新竹賴姓遊客受訪說，台灣民眾應該都很歡迎，兩岸學生在學術上互動交流有幫助，經濟面也是有助益，期待觀光開放，兩岸多交流。