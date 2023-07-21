因應暑假期間公共場所人潮聚集，新北市工務局針對轄內56處大型百貨商場、賣場稽查，其中有4處檢查不合格場所，當場遭工務局依建築法第91條開罰，並限期改善，希望確保賣場的公共安全、防火避難設施以及手扶梯安全，提供民眾安全的消費環境。

工務局說明，新北市轄內3000平方公尺以上大型商場、百貨公司共有56處，每年農曆年及暑假前都會加強公安稽查，以提高大型消費場所公共安全。檢查重點項目包括手扶梯及建築物公共安全檢查簽證及申報、場所緊急進口、避難層出入口、避難層以外出入口、安全梯或特別安全梯、室內走廊、直通樓梯淨寬度等項目等。

自上月28日至本月7日，工務局已完成56處大型賣場稽查，其中查出2處防火門無法閉合、1處防火鐵捲門故障、1處未辦理公安申報等公安缺失事項，工務局共裁罰24萬，並要求限期改善，目前皆已改善完成。

工務局強調，暑假期間為確保青少年消費場所安全，市府亦對青少年常聚集的KTV、餐廳、旅館、電影院、補習班、健身房等場所加強稽查。工務局呼籲場所也應對於各項防火避難設備、昇降設備等加強維護，逃生動線不得堆置雜物影響逃生，讓每位青少年能在安全無虞的場所安心消費。