新竹縣五峰鄉桃山國小合唱團克服人數及年齡差距，在2023第7屆新加坡國際合唱節合唱比賽中拿下金質獎。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣五峰鄉桃山國小合唱團於7月16至21日前往新加坡，參加2023第7屆新加坡國際合唱節合唱比賽，20日傳來捷報，合唱團優異的表現榮獲金質獎肯定。桃山國小合唱團與來自各國隊伍交流，上台克服年齡、人數的差距，展現實力，讓全世界聽到動人、富有生命力的泰雅美聲。

桃山國小合唱團此次赴新加坡，不僅參加2023第7屆新加坡國際合唱節的A2組（17歲以下）比賽，也受邀出席7月16日的開幕音樂會、7月18日的友誼音樂會並演出，增加孩子的視野及經驗，也分享泰雅音樂之美。

桃山國小校長蘇美娟指出，為了準備這次比賽，師生們從2月開始就緊鑼密鼓練習。合唱團指揮廖念慈老師說，當時每天利用2個課間空檔練習，3月開始增加周末練習時間，5月因孩子們輪流感冒，使團練變得困難，師生們也承擔許多壓力及愈加緊張的情緒。

桃山國小合唱團全團人數為25人，年紀最小僅8歲，與同為A2組的其他團隊，在年紀與人數上都有著極大差距，甚至擔綱獨唱的孩子在上台的前一刻還緊張到哭。為合唱團伴奏的主任許子凡也讚美泰雅孩子的心理素質「畏而不懼、快速調整心情」，上台仍能微笑展現大將之風，將平時的實力如實展現。

蘇美娟說，桃山國小全校人數僅57位，在部落學校裡，因師生的努力、堅持被看見，讓資源流入，成為提攜孩子學習成長、拓展視野的力量。非常感謝和泰集團的原夢國家隊計畫協助師生圓夢，全額補助師生赴新加坡比賽的所有費用，「讓大家可以在國際舞台上認識泰雅、看見台灣，真的非常感恩。」