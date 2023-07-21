警方表示，並未接獲民眾報案，或聽聞類似「車床族」嘿咻情事，可能是有情侶一時興起臨時停下車來「辦事」。（米諾斯提供／吳建輝彰化傳真）

最近彰化縣彰化市銀行山水月台路「水月台九重葛秘境」盛開，吸引不少賞花民眾朝聖，不過有民眾在路旁發現大量保險套，當地民眾表示，該路段夜晚鮮少車輛通行，附近還有139夜景，可能因此引來車床族，呼籲年輕人要在對的地方做對的事情。

原產南美洲的九重葛，每年9月至11月會發花芽，不過經台灣園藝專家技術育種和調控，現在一年四季都開花。彰化市禾家牧場附近的水月台路旁，有一條七彩九重葛秘境，九重葛懸掛在民宅外牆，長達百公尺形成一堵花牆，放眼望去五顏六色的九重葛，沿著高牆垂墜，就像七彩瀑布一樣傾瀉而下，吸引許多遊客朝聖。

由於這個七彩九重葛秘境緊鄰74甲東外環道與縣道139線，交通便利吸引全國各地民眾搶拍，夜晚的139線上還有多家咖啡廳，加上139夜景，因此夜晚的139線同樣吸引不少民眾前來。

當地民眾表示，水月台路很大條，除了賞花民眾之外，平常白天鮮少車輛出入，晚上更不用說，幾乎不會有人在這邊出入，可能因此變成車床族喜歡的地方，但好好的地方變車床聖地，感覺確實不好，還是呼籲年輕人要在對的地方做對的事情。

警方表示，並未接獲民眾報案，或聽聞類似「車床族」嘿咻情事，可能是有情侶一時興起臨時停下車來「辦事」，強調車床事實上並未有明顯違法，不過若在路上發現相關情事，警方仍會主動盤查，呼籲民眾不要輕易嘗試。