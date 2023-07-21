7/24 周一 澳洲Judo銀行7月綜合PMI初值

日本7月Jibun銀行綜合PMI初值

歐元區7月綜合PMI初值

芝加哥Fed景氣指數

美國7月綜合PMI初值

業績報告：恩智浦

7/25 周二 南韓第二季GDP

德國7月Ifo商業環境指數

美國5月標普/席勒房市指數

美國7月黎奇蒙Fed製造業指數

業績報告：LVMH

7/26 周三 API原油庫存

南韓7月消費者信心

澳洲第二季通膨

美國MBA抵押貸款

美國6月新屋銷售

EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告

業績報告：微軟、Alphabet、德儀、高通、SK海力士

7/27 周四 聯準會利率決議

德國8月GfK消費者信心

歐洲央行利率決議

美國第二季GDP初值

美國首次請領失業救濟

業績報告：Meta、亞馬遜、三星電子、LGES

7/28 周五 南韓6月工業生產

日本央行利率決議

歐元區7月經濟信心

德國6月通膨

美國6月個人消費支出(PCE)

業績報告：英特爾、寶僑、基恩斯

《櫃買市場》億杰今起停止買賣
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