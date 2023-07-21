7/24 周一 澳洲Judo銀行7月綜合PMI初值
日本7月Jibun銀行綜合PMI初值
歐元區7月綜合PMI初值
芝加哥Fed景氣指數
美國7月綜合PMI初值
業績報告：恩智浦
7/25 周二 南韓第二季GDP
德國7月Ifo商業環境指數
美國5月標普/席勒房市指數
美國7月黎奇蒙Fed製造業指數
業績報告：LVMH
7/26 周三 API原油庫存
南韓7月消費者信心
澳洲第二季通膨
美國MBA抵押貸款
美國6月新屋銷售
EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告
業績報告：微軟、Alphabet、德儀、高通、SK海力士
7/27 周四 聯準會利率決議
德國8月GfK消費者信心
歐洲央行利率決議
美國第二季GDP初值
美國首次請領失業救濟
業績報告：Meta、亞馬遜、三星電子、LGES
7/28 周五 南韓6月工業生產
日本央行利率決議
歐元區7月經濟信心
德國6月通膨
美國6月個人消費支出(PCE)
業績報告：英特爾、寶僑、基恩斯
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