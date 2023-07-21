鴻海連2年透過參與實體展覽，展現永續願景行動力與成果，環保長洪榮聰明（22）日將在「永續能源高峰會」發表專題演講，以「低碳經濟下的EV產業挑戰與機會」為題跟外界分享鴻海如何以電動車產業，因應全球能源轉型與淨零永續發展趨勢。

2023亞太永續博覽會今（21）日起連3天台北世貿一館登場，鴻海今年宣布擴大投入循環經濟，首次於公開活動中秀出廢棄建材回收再製成的魚礁、藻礁模型，藉此深入說明如何復育台灣周邊珍貴的海底生態系，進一步提升生物多樣性。

鴻海表示，目前與台灣海洋大學攜手，初期將以新北與基隆海域作為重要復育基地，復育條石鯛、斑石鯛、瓜子(蠟)、小丑魚、雙鋸魚等台灣具重要價值的魚類，以及海膜、馬尾藻、麒麟菜、寬膠膜、石蓴等藻類，未來也會透過多項合作計畫持續盡心力。

鴻海指出，上述復育的魚類與藻類，通通可以在此次展覽中的海洋展區光影生態與周遭輸出中，發現它們的蹤跡，透過環保布幕打造的海底生態光影效果，讓參觀民眾了解台灣周邊海域底下豐富的生態資源，喚醒民眾積極保護海洋的意識。

而鴻海今年也在攤位秀出台灣自主研發設計的MODEL C電動車，讓民眾可以現場體驗鴻海電動車魅力。搭配環保綠色的植栽點綴、透明潔淨的電視牆，展現奔向綠色未來，呼應電動車光明前景的意象。