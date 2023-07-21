苗栗縣泰安鄉象鼻村等南三村位處偏遠，醫療資源缺乏，全賴苗栗大千醫院進駐泰安鄉象鼻衛生室，提供急診、專科巡駐診、預防保健篩檢、兒童早期療育、居家醫療、遠距醫療、慢性病個案管理、早安門診等服務，每年由健保署IDS計畫經費補助1400多萬元，以保障偏鄉原住民的醫療需求。

家住泰安鄉的44歲賴女，本身有高血壓、糖尿病及中度身心障礙病史，由於身體狀況虛弱，加上居住偏僻，每次就醫總是困難又辛苦，因此家屬向泰安鄉象鼻衛生室申請居家醫療服務，由醫療團隊協助看診及取藥服務。

日前，醫療團隊到賴女家中訪視時，發現賴女出現呼吸喘及精神呆滯的狀況，經初步處置後，協助安排住進鄰近醫院治療。當晚病人體溫偏高，診斷後證實為肺炎，所幸發現得早，在接受治療後，賴女順利康復出院，家屬也非常感謝居家醫療團隊在第一時間發現異狀並協助處理，才能讓病人獲得最適切的治療。

大千醫院護理部督導陳嘉帆表示，苗栗縣泰安鄉南三村的士林村、象鼻村及梅園村，因地處偏遠導致醫療資源嚴重不足，為能讓在地居民獲得完整的醫療照護，大千醫院從2001年開始，承接衛福部中央健康保險署「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提升計畫」(簡稱IDS計畫)，並由大千醫院提供免費交通車接送等服務。

象鼻衛生室居家醫療是由醫事人員組成居家整合醫護團隊，對有醫療需求卻不便外出就醫的個案，提供便捷又安全的到宅服務，提升個案及家屬居家生活及照顧品質。尤其泰安鄉地屬偏鄉，村落分散各地，鄉內年輕人口外移嚴重，當需要到鄉外就醫時，不僅面臨交通接送的問題，還要承受舟車勞頓之苦，更遑論行動不便的病人。因此，透過健保署「全民健康保險居家醫療照護整合計畫」的醫療費用支付，提供居家醫療服務，能及早發現個案異狀，盡早安排送醫治療。

陳嘉帆表示，象鼻衛生室居家醫療服務可針對泰安鄉因失能或疾病影響而不方便出門的病人，提供到府醫療服務，讓病人可以獲得完善、適切且連續的醫療照護，為守護偏鄉醫療盡一份心力。